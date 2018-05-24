Черепашьи бега в Индианаполисе (видео)

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На старт вышли четыре черепахи. Правда, в лидеры выбилась лишь одна.

Остальные участники забега поторопились, только когда увидели победителя, жующего фрукты. Кстати, тарелку с аппетитными призами на финише получил каждый участник. Состязания прошли в Международный день черепах, который отмечают уже 18 лет.