На Гомельщине пронёсся смерч

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Очевидцы успели сделать видео редкого природного явления в Лоевском районе.

Информации о разрушениях нет. О грозах и сильном ветре синоптики предупреждали, но такое явление предсказать сложно. Атмосферный вихрь возникает в грозовом облаке из-за движения воздушных масс, перепада температур и разницы давления. Чаще всего его наблюдают в США. В прошлом году смерч засняли в Барановичах и под Добрушем.