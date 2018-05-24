В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доставщик пиццы сбил брестчанку рассказала: - Брестчанин, управляя служебным автомобилем RENO SANDERO, совершая маневр левого поворота на разрешающий зеленый сигнал светофора, совершил наезд...

рассказала:В результате ДТП брестчанка получила серьезные травмы. Она госпитализирована в первое реанимационное отделение Брестской областной больницы. В УГАИ по Брестской области дополнили, что водитель был пристегнут ремнем безопасности и к административной ответственности ранее не привлекался. Проводится проверка. Предварительная причина ДТП - невнимательность водителя.