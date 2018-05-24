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Доставщик пиццы сбил брестчанку
25.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
рассказала:
- Брестчанин, управляя служебным автомобилем RENO SANDERO, совершая маневр левого поворота на разрешающий зеленый сигнал светофора, совершил наезд на 37-летнюю брестчанку. Женщина пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора, слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП брестчанка получила серьезные травмы. Она госпитализирована в первое реанимационное отделение Брестской областной больницы. В УГАИ по Брестской области дополнили, что водитель был пристегнут ремнем безопасности и к административной ответственности ранее не привлекался. Проводится проверка. Предварительная причина ДТП - невнимательность водителя.
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рассказала: - Брестчанин, управляя служебным автомобилем RENO SANDERO, совершая маневр левого поворота на разрешающий зеленый сигнал светофора, совершил наезд...
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