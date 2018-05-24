Фото: ФХБ

Первое занятие на льду местной арены провели в минувшую среду. Настоящий мастер-класс для мальчишек из оршанской хоккейной школы провел один из лучших игроков в истории Беларуси Михаил Грабовский. На протяжении полутора часов он общался с учащимися и тренерами местной спортивной школы.







Юным хоккеистам Михаил Грабовский рассказал о главных принципах, которыми должен руководствоваться растущий игрок: получать удовольствие от игры, верить в себя и никогда не опускать руки.