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В Орше создают новый хоккейный клуб "Локомотив"
25.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Первое занятие на льду местной арены провели в минувшую среду. Настоящий мастер-класс для мальчишек из оршанской хоккейной школы провел один из лучших игроков в истории Беларуси Михаил Грабовский. На протяжении полутора часов он общался с учащимися и тренерами местной спортивной школы.
Юным хоккеистам Михаил Грабовский рассказал о главных принципах, которыми должен руководствоваться растущий игрок: получать удовольствие от игры, верить в себя и никогда не опускать руки.
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Фото: ФХБ Первое занятие на льду местной арены провели в минувшую среду. Настоящий мастер-класс для мальчишек из оршанской хоккейной школы провел...
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