Белорусский дальнобойщик погиб в результате столкновения четырех фур в Германии

По информации, мужчина на польской фуре ехал по дороге А2 в сторону Ганновера и на полной скорости влетел в стоящий впереди в пробке грузовик. От столкновения грузовик проехал вперед и сильно повредил еще две фуры. От машин разлетелись обломки, которые повредили также один легковой автомобиль.В результате аварии мужчина, бывший за рулем польской фуры, получил ранения, от которых скончался на месте инцидента. Также в ДТП были травмированы еще четыре человека, один из них — серьезно.Как пишет сайт, погибший мужчина был гродненцем, работавшим в Польше.

Фото: Thomas Freiberg, news38.de