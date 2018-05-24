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Белорусский дальнобойщик погиб в результате столкновения четырех фур в Германии
25.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
По информации
В результате аварии мужчина, бывший за рулем польской фуры, получил ранения, от которых скончался на месте инцидента. Также в ДТП были травмированы еще четыре человека, один из них — серьезно.
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Фото: Thomas Freiberg, news38.de
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