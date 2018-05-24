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Белорусский дальнобойщик погиб в результате столкновения четырех фур в Германии

25.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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По информации news38.de, мужчина на польской фуре ехал по дороге А2 в сторону Ганновера и на полной скорости влетел в стоящий впереди в пробке грузовик. От столкновения грузовик проехал вперед и сильно повредил еще две фуры. От машин разлетелись обломки, которые повредили также один легковой автомобиль.




В результате аварии мужчина, бывший за рулем польской фуры, получил ранения, от которых скончался на месте инцидента. Также в ДТП были травмированы еще четыре человека, один из них — серьезно.

Как пишет сайт AutoGrodno, погибший мужчина был гродненцем, работавшим в Польше.

Фото: Thomas Freiberg, news38.de


 
 
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По информации news38.de, мужчина на польской фуре ехал по дороге А2 в сторону Ганновера и на полной скорости влетел в стоящий впереди в пробке грузовик. От...
 
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