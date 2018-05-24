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Союзные парламентарии 29 мая в Хойниках обсудят вопросы преодоления последствий Чернобыльской катастрофы

25.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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В обсуждении вопросов защиты населения и реабилитации территорий, пострадавших от Чернобыльской аварии, примут участие также представители Минздрава, МЧС Беларуси и России, Минфинов двух стран, а также Минлесхоза, Министерства сельского хозяйства и Гомельского облисполкома.

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Участники рассмотрят ход подготовки программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В частности, будет представлена информация о ходе подготовки документов по созданию в рамках Союзного государства многопрофильных реабилитационно-оздоровительных центров по оказанию помощи детям из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф. Решение о создании таких центров было принято в октябре 2017 года.


 
 
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В обсуждении вопросов защиты населения и реабилитации территорий, пострадавших от Чернобыльской аварии, примут участие также представители Минздрава, МЧС...
 
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