В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Союзные парламентарии 29 мая в Хойниках обсудят вопросы преодоления последствий Чернобыльской катастрофы В обсуждении вопросов защиты населения и реабилитации территорий, пострадавших от Чернобыльской аварии, примут участие также представители Минздрава, МЧС...

В обсуждении вопросов защиты населения и реабилитации территорий, пострадавших от Чернобыльской аварии, примут участие также представители Минздрава, МЧС Беларуси и России, Минфинов двух стран, а также Минлесхоза, Министерства сельского хозяйства и Гомельского облисполкома.Участники рассмотрят ход подготовки программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.В частности, будет представлена информация о ходе подготовки документов по созданию в рамках Союзного государства многопрофильных реабилитационно-оздоровительных центров по оказанию помощи детям из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф. Решение о создании таких центров было принято в октябре 2017 года.