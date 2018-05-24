



"К 2021 году планируем комплексное освоение территории первого этапа площадью 850 га. К этому же времени ожидаем достичь следующего эффекта: порядка $1 млрд накопленных инвестиций с момента создания парка, 100 резидентов, стоимость произведенной продукции не менее $1 млрд, около 7 тыс. дополнительных рабочих мест", - поделился планами Премьер-министр.

Выгодное географическое расположение дает парку ряд преимуществ, в том числе и в индустриальной логистике. Данный фактор позволит оптимизировать транзитные грузовые потоки, проходящие через территорию Беларуси из Китая в страны ЕС. По оценкам экспертов, вырастет и товарооборот с Китаем. Все это в очередной раз подтверждает международный статус парка и выстраивает китайско-европейский трансграничный коридор в рамках инициативы "Один пояс и один путь" с центром в "Великом камне".

При этом Андрей Кобяков подчеркнул, что приоритет в развитии парка будет отдаваться не логистике и торговле, а разработке и созданию инновационных разработок на совместных высокотехнологичных производствах. "Во главе угла будут стоять передовые технологии, высокая добавленная стоимость продукции, ее востребованность и конкурентоспособность", - заверил глава правительства.