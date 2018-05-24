﻿ В Минтрансе России разъяснили порядок бесплатного проезда болельщиков ЧМ по футболу и въезда автобусов в города чемпионата. 21.by
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В Минтрансе России разъяснили порядок бесплатного проезда болельщиков ЧМ по футболу и въезда автобусов в города чемпионата

25.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Для того, чтобы воспользоваться этим правом, болельщики после покупки билета и получения Fan ID должны зарегистрироваться на специальном сайте tickets.transport2018.com. После ввода необходимых данных и выбора рейса и места болельщику будет направлено подтверждение. При посадке необходимо будет предъявить билет на матч, Fan ID и документ, удостоверяющий личность.

Также по билету на футбольный матч и Fan ID можно будет бесплатно пользоваться городским (кроме такси) и пригородным транспортом.   

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Что касается перевозчиков, с 1 июня по 17 июля в Казань, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Сочи и с 1 июня по 30 июня в Волгоград, Екатеринбург, Калининград и Саранск смогут заезжать только автобусы, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и отправившие уведомления о въезде. Уведомления направляются с использованием специального информационного ресурса «Транспортная дирекция – 2018» bus.transport2018.com.

Уведомление о каждой поездке с указанием места, времени и маршрута следования автобуса должно подаваться не позднее чем за 48 часов до планируемого времени въезда, при этом внести изменения в уже сформированную заявку возможно будет не позднее чем за 3 часа до въезда автобуса.

Что касается иностранных автоперевозчиков, в Минтрансе России разработан и направлен на утверждение проект нормативного акта, согласно которому все иностранные автотранспортные средства будут оснащаться специальной аппаратурой при въезде на территорию России. Предполагается, что аппаратура им будет выдаваться под залог.


 
 
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Для того, чтобы воспользоваться этим правом, болельщики после покупки билета и получения Fan ID должны зарегистрироваться на специальном сайте tickets.transport2018.com....
 
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