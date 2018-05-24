|
Погода без осадков и до +26°С ожидается в Беларуси на выходных
25.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
В субботу, 26 мая, ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, только ночью и утром в некоторых районах Беларуси пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет восточным, юго-восточным 4-9 м/с, порывы достигнут 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит +8...+14°С, по северо-востоку – +6...+7°С; днем – +19...+24°С, по юго-западу – до +26°С.
В воскресенье, 27 мая, прогнозируется небольшая облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточным 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит +5...+12°С, днем – +20...+26°С.
В понедельник, 28 мая, ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +7... +12°С, днем немного поднимется до +21...+27°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 26 мая, ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, только ночью и утром в некоторых районах Беларуси пройдут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)