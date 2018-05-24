В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Погода без осадков и до +26°С ожидается в Беларуси на выходных В субботу, 26 мая, ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, только ночью и утром в некоторых районах Беларуси пройдут...

ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, только ночью и утром в некоторых районах Беларуси пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет восточным, юго-восточным 4-9 м/с, порывы достигнут 12 м/с.Температура воздуха ночью составит +8...+14°С, по северо-востоку – +6...+7°С; днем – +19...+24°С, по юго-западу – до +26°С.прогнозируется небольшая облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточным 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит +5...+12°С, днем – +20...+26°С.ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +7... +12°С, днем немного поднимется до +21...+27°С.