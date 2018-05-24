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В Гомеле утята застряли в ливневой канализации: на помощь пришли спасатели
25.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Специалисты поспешили на помощь. Было установлено, что утята находятся между люком ливневой канализации и сборным коллектором на глубине 4 метров, в трубе диаметром 30 см.
– Спасатели использовали необходимое оборудование и инструмент и достали «пострадавших», – сообщила официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
Утят доставили к близлежащему озеру, где они почувствовали себя комфортно в естественной для них среде.
Вчера, кстати, утка с утятами на несколько минут
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Специалисты поспешили на помощь. Было установлено, что утята находятся между люком ливневой канализации и сборным коллектором на глубине 4 метров, в трубе...
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