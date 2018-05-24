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В Гродно ребенок выпал с третьего этажа, пока взрослые распивали алкоголь
25.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Мать с двумя детьми отправилась в гости к знакомым. Взрослые распивали спиртные напитки, и в какой-то момент забыли о малышах. Вечером кто-то обратил внимание на долгое отсутствие одного из детей. Оказалось, ребенок в половину десятого вечера открыл окно и упал вниз.
– В этой ситуации хочется в очередной раз попросить родителей внимательнее следить за своими детьми и не экономить на дополнительных блокираторах окон, – предупреждает взрослых официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский. – Стоимость их невелика, но они точно смогут защитить вас от подобных инцидентов.
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Мать с двумя детьми отправилась в гости к знакомым. Взрослые распивали спиртные напитки, и в какой-то момент забыли о малышах. Вечером кто-то обратил внимание...
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