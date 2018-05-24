В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомельской области раскрыто жестокое изнасилование и убийство 10-летней давности Как рассказала старший помощник прокурора области Татьяна Роднева, обвинение в убийстве с особой жестокостью, изнасиловании, а также насильственных...

Как рассказала старший помощник прокурора области Татьяна Роднева, обвинение в убийстве с особой жестокостью, изнасиловании, а также насильственных действиях сексуального характера предъявлено 48-летнему местному жителю.По материалам дела, в январе 2008 года он условно-досрочно освободился от наказания в виде ареста, которое к нему применялось за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.По горячим следам задержать преступника не удалось. Однако во время расследования была проведена большая работа по обнаружению и фиксации следов преступления, изъятию вещественных доказательств. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Результат одной из них показал, что на теле убитой обнаружены биологические вещества неустановленного мужчины, генотип которого был направлен в республиканскую базу данных.Только в конце 2017 года поступила информация о совпадении выявленного ранее генотипа с генотипом обвиняемого. После чего и была назначена повторная генотипоскопическая экспертиза, подтвердившая первоначальный результат.Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области.Ныне материалы переданы в областной суд. В ближайшее время станет известна дата начала процесса, который пройдет в закрытом судебном заседании.