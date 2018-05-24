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В Гомельской области раскрыто жестокое изнасилование и убийство 10-летней давности

25.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Как рассказала старший помощник прокурора области Татьяна Роднева, обвинение в убийстве с особой жестокостью, изнасиловании, а также насильственных действиях сексуального характера предъявлено 48-летнему местному жителю.

По материалам дела, в январе 2008 года он условно-досрочно освободился от наказания в виде ареста, которое к нему применялось за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.

- Как установило следствие, в тот день, будучи в нетрезвом состоянии, он изнасиловал 39-летнюю женщину, совершив действия сексуального характера. При этом потерпевшей были нанесены множественные удары ногами и руками. Она скончалась на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.  

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По горячим следам задержать преступника не удалось. Однако во время расследования была проведена  большая работа по обнаружению и фиксации следов преступления, изъятию вещественных доказательств. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Результат одной из них показал, что на теле убитой обнаружены биологические вещества неустановленного мужчины, генотип которого был направлен в республиканскую базу данных.  

Только в конце 2017 года поступила информация о совпадении выявленного ранее генотипа с генотипом обвиняемого. После чего и была назначена повторная генотипоскопическая экспертиза, подтвердившая первоначальный результат. 
Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области.  

Ныне материалы переданы в областной суд. В ближайшее время станет известна дата начала процесса, который пройдет в закрытом судебном заседании.


 
 
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Как рассказала старший помощник прокурора области Татьяна Роднева, обвинение в убийстве с особой жестокостью, изнасиловании, а также насильственных...
 
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