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По делу о пожаре в "Зимней вишне" задержали главу МЧС по Кемеровской области
25.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
в "Зимней вишне" завел уголовное дело на начальника МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, пишет
Более того, уголовное дело заведено на главу отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева и других лиц.
Александра Мамонтова задержали, ведутся следственные действия с Григорием Терентьевым. Их подозревают в халатности и растрате.
Александр Мамонтов и Григорий Терентьев не запланировали и не проверяли с 2017 года выполнение требований пожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня". Также обнаружена причастность Мамонтова и других, пока не определенных лиц, к растрате около 2 млн российских рублей регионального управления МЧС.
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в "Зимней вишне" завел уголовное дело на начальника МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, пишет ТАСС. ...
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