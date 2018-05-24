ТАСС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По делу о пожаре в "Зимней вишне" задержали главу МЧС по Кемеровской области в "Зимней вишне" завел уголовное дело на начальника МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, пишет ТАСС. ...

Более того, уголовное дело заведено на главу отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева и других лиц.Александра Мамонтова задержали, ведутся следственные действия с Григорием Терентьевым. Их подозревают в халатности и растрате.Александр Мамонтов и Григорий Терентьев не запланировали и не проверяли с 2017 года выполнение требований пожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня". Также обнаружена причастность Мамонтова и других, пока не определенных лиц, к растрате около 2 млн российских рублей регионального управления МЧС.