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Белорусские пограничники удостоены госнаград от Президента
25.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Орденом "За службу Родине" ІІІ степени награждены заместитель председателя Государственного пограничного комитета Игорь Печень и начальник 16-й пограничной группы пограничной службы Константин Молостов.
Кроме того, 13 военнослужащих из различных подразделений удостоены медалей "За отличие в воинской службе" и "За отличие в охране государственной границы".
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Орденом "За службу Родине" ІІІ степени награждены заместитель председателя Государственного пограничного комитета Игорь Печень и начальник 16-й пограничной...
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