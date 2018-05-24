В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские пограничники удостоены госнаград от Президента Орденом "За службу Родине" ІІІ степени награждены заместитель председателя Государственного пограничного комитета Игорь Печень и начальник 16-й пограничной...

Орденом "За службу Родине" ІІІ степени награждены заместитель председателя Государственного пограничного комитета Игорь Печень и начальник 16-й пограничной группы пограничной службы Константин Молостов.Кроме того, 13 военнослужащих из различных подразделений удостоены медалей "За отличие в воинской службе" и "За отличие в охране государственной границы".