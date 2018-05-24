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В Верхнедвинском районе град накрыл поля белой пеленой

25.05.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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В Верхнедвинском районе град накрыл поля белой пеленой

В Верхнедвинском районе град накрыл поля белой пеленой

В Верхнедвинском районе град накрыл поля белой пеленой

23 мая синоптики обещали на большей части области с 12 до 18 часов грозы, в отдельных районах шквалистый ветер, сильные грозы и град.
В нашем районе этот прогноз осуществился в полной мере: если горожане наблюдали лишь сильный ветер и ливень, то на селе стихия показала себя сполна. Поваленные деревья и крупный град, который толстым слоем лёг на дороги, поля, улицы деревень, — явление, скажем так, не совсем характерное для мая месяца. И хотя, как говорится, у природы нет плохой погоды — всякая погода благодать, владельцам приусадебных участков и труженикам полей град принёс немало волнений и ущерба.

 
 
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>     23 мая синоптики обещали на большей части области с 12 до 18 часов грозы, в отдельных районах шквалистый ветер, сильные грозы и град. В нашем районе этот...
 
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