23 мая синоптики обещали на большей части области с 12 до 18 часов грозы, в отдельных районах шквалистый ветер, сильные грозы и град.

В нашем районе этот прогноз осуществился в полной мере: если горожане наблюдали лишь сильный ветер и ливень, то на селе стихия показала себя сполна. Поваленные деревья и крупный град, который толстым слоем лёг на дороги, поля, улицы деревень, — явление, скажем так, не совсем характерное для мая месяца. И хотя, как говорится, у природы нет плохой погоды — всякая погода благодать, владельцам приусадебных участков и труженикам полей град принёс немало волнений и ущерба.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Верхнедвинском районе град накрыл поля белой пеленой > 23 мая синоптики обещали на большей части области с 12 до 18 часов грозы, в отдельных районах шквалистый ветер, сильные грозы и град. В нашем районе этот...