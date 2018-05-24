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В Верхнедвинском районе град накрыл поля белой пеленой
25.05.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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23 мая синоптики обещали на большей части области с 12 до 18 часов грозы, в отдельных районах шквалистый ветер, сильные грозы и град.
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> 23 мая синоптики обещали на большей части области с 12 до 18 часов грозы, в отдельных районах шквалистый ветер, сильные грозы и град. В нашем районе этот...
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