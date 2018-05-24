Поставская гимназия приглашает учащихся

ГУО «Поставская гимназия»

объявляет набор учащихся

в 5-е классы — приём заявлений с 12 июня по 28 августа (без вступительных испытаний);

в 6-е классы на свободные места — приём заявлений с 12 июня по 28 августа (без вступительных испытаний);

в 10-11 классы на конкурсной основе — приём документов с 12 июня по 1 августа (в период со 2 по 12 августа два вступительных испытания):

— в 10 класс — иностранный язык (английский, немецкий) — обязательный, математика, белорусский язык — на выбор;

— в 11 класс — иностранный язык (английский, немецкий), белорусский язык.

Учащимся из сельской местности бесплатно предоставляются общежитие и проездной билет к месту жительства.