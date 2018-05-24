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БГК имени Мешкова – десятикратный чемпион Беларуси по гандболу

25.05.2018 12:44 — Разное | ОНТ  
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В решающей игре брестчане одержали непростую победу над минским СКА.

Это был самый необычный финал в белорусском чемпионате за последнее время: интрига сохранялась последнего матча сезона. Уже в начале встречи брестчане показали, что отдавать чемпионский титул не собираются. После десяти минут игры счёт на табло был 5:1. СКА не сдавался и уже к середине первого тайма сократил отставание до минимума. Но выдержать чемпионский темп весь матч гости не смогли. Итог – 22:19. Золотые медали оказались в руках БГК имени Мешкова. Главный тренер чемпионов Сергей Бебешко после победы признался в том, что это был самый сложный для него титул. На передышку у чемпиона и вице-чемпиона совсем немного времени. 29 и 30 мая БГК, СКА, «Гомель» и «Кронон» разыграют ещё один трофей – Кубок Беларуси. 

 
Теги: Гомель
 
 
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​В решающей игре брестчане одержали непростую победу над минским СКА.
 
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