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В Барановичском районе водитель сбил пешехода и скрылся
25.05.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
19.05.2018 в д. Вольно, Барановичского района произошло ДТП, в результате которого 1 человек получил ранения, водитель скрылся.
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19.05.2018 в д. Вольно, Барановичского района произошло ДТП, в результате которого 1 человек получил ранения, водитель скрылся. По предварительной версии: около 23:00...
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