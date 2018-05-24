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В Барановичском районе водитель сбил пешехода и скрылся

25.05.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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19.05.2018 в д. Вольно, Барановичского района произошло ДТП, в результате которого 1 человек получил ранения, водитель скрылся.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55836.php

В Барановичском районе водитель сбил пешехода и скрылся


По предварительной версии: около 23:00 часов неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной (тип универсал), светлого цвета, со слов очевидца, вблизи дома №3 по ул.Молодежной д.Вольно Барановичского района при движении задним ходом совершил наезд на пешехода, 40-летнего местного жителя. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Диагноз: Перелом свода черепа, черепно-мозговая травма, субдуральная гематома правой теменной области. Разыскиваются водитель и автомобиль, участвовавшие в ДТП. С места происшествия изъят след протектора шины, назначена трасологическая экспертиза. По данному факту ВУД по ч.2 ст.317 УК РБ.

Госавтоинспекция просит граждан, которым что-либо известно по данному факту, обратиться в дежурную часть РОВД по тел. 41-12-11 (80163) или ОГАИ Барановичского РОВД по тел.48-47-75, или УГАИ (г.Брест) по тел.41-44-44 (0162).

Заранее благодарим за содействие и активную гражданскую позицию.

 
Теги: Брест
 
 
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19.05.2018 в д. Вольно, Барановичского района произошло ДТП, в результате которого 1 человек получил ранения, водитель скрылся. По предварительной версии: около 23:00...
 
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