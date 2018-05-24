|
Брест: по невнимательности молодого водителя женщина-пешеход получила серьезные травмы - фото
25.05.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
24.05.2018 года в Московском районе г.Бреста
На перекрестке ул.Московской и ул.Советской Конституции, водитель при совершении маневра левого поворота на разрешающий зеленый сигнал светофора, совершил наезд на пешехода, 37-летнюю брестчанку, которая пересекала проезжую часть ул.Московской по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате происшествия женщина получила телесные повреждения, госпитализирована в 1-е реанимационное отделение УЗ «Брестская областная больница». Водитель был пристегнут ремнем безопасности. К административной ответственности не привлекался.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24.05.2018 года в Московском районе г.Бреста произошло ДТП, в результате которого 1 человек пострадал. По предварительной версии: 24.05.2018 около 14 часов 40 минут 20-летний...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)