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Брест: по невнимательности молодого водителя женщина-пешеход получила серьезные травмы - фото

25.05.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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24.05.2018 года в Московском районе г.Бреста произошло ДТП, в результате которого 1 человек пострадал.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55833.php

Брест: по невнимательности молодого водителя женщина-пешеход получила серьезные травмы - фото


По предварительной версии: 24.05.2018 около 14 часов 40 минут 20-летний житель г.Бреста, управлял служебным автомобилем «Рено Сандеро» и двигался по ул.Васнецова г.Бреста, по направлению от ул.Крушинской к ул.Московской.

На перекрестке ул.Московской и ул.Советской Конституции, водитель при совершении маневра левого поворота на разрешающий зеленый сигнал светофора, совершил наезд на пешехода, 37-летнюю брестчанку, которая пересекала проезжую часть ул.Московской по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате происшествия женщина получила телесные повреждения, госпитализирована в 1-е реанимационное отделение УЗ «Брестская областная больница». Водитель был пристегнут ремнем безопасности. К административной ответственности не привлекался.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55833.php

Брест: по невнимательности молодого водителя женщина-пешеход получила серьезные травмы - фото


По факту совершения ДТП проводится проверка. Предварительная причина ДТП: невнимательность водителя.

 
Теги: Брест
 
 
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24.05.2018 года в Московском районе г.Бреста произошло ДТП, в результате которого 1 человек пострадал. По предварительной версии: 24.05.2018 около 14 часов 40 минут 20-летний...
 
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