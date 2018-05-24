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С 25 по 26 мая РОВД проведет в Слуцком районе основной этап специального комплексного мероприятия «Правопорядок».
25.05.2018 — Разное | Слуцк Город
Анализ оперативной обстановки, сложившейся на территории Слуцкого района за январь-апрель 2018 года свидетельствует о снижении преступлений, совершенных в общественных местах.
Так, в отчетном периоде в общественных местах совершено 67 преступлений по линии УР, что не превысило уровень АППГ (73). В городе в общественных местах совершено 55 преступлений АППГ – 63, удельный вес уголовно наказуемых деяний составил 82,1% (АППГ – 86,3%), Следует отметить, что в сельской местности в общественных местах совершено 12 преступлений, что составило 17,9% от их общего количества (АППГ – 10 или 13,6%).
Вместе с тем, зафиксирован рост грабежей – 6 фактов (4) и угонов – 3 (1). Также зарегистрировано 1 причинение телесного повреждения (1), 32 кражи имущества (44), 23 хулиганства (23), при этом не зарегистрировано фактов убийств (0), причинения тяжких телесных повреждений (0), разбойных нападений (0).
В целях улучшения криминогенной обстановки в общественных местах, предупреждения грабежей, угонов, фактов хулиганств и краж совершаемых в общественных местах в период с 25 по 26 мая 2018 г. Слуцкий РОВД проведет на территории района основной этап специального комплексного мероприятия «Правопорядок».
Его главная цель - стабилизации оперативной обстановки в городе и районе. В местах с наиболее криминогенной обстановкой будут выставлены дополнительные наряды из числа сотрудников патрульно-постовой службы милиции, участковых инспекторов, приданных сил. Усиленный контроль будет осуществляться и за лицами, состоящими на профилактических учетах. Пройдут проверки квартир с репутацией «притон», подвалов, чердаков, других мест возможной концентрации лиц, причастных к совершению правонарушений.
Как не стать жертвой преступления на улицах и других общественных местах
Отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома напоминает об осторожности и бдительности и дает несколько советов, которые помогут Вам избежать неприятностей и не стать жертвой преступления в общественных местах:
Еще несколько советов для девушек. Прекрасной половине следует остерегаться:
Законодательством Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность за правонарушения, предусмотренные ст.ст. 17.1 и 17.3 КоАП Республики Беларусь:
Статья 17.1. Мелкое хулиганство
Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения
1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных местах, кроме мест, предназначенных для употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, -
2. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения -
3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, - влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин или административный арест.
4. Появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, -
5. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, - влечет наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати базовых величин.
6. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в общественном месте - влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати базовых величин.
Если вы стали жертвой преступления, Вам необходимо запомнить преступника: его рост, примерный возраст, во что одет, особые приметы внешности, а также в каком направлении скрылся преступник. О совершенном преступлении необходимо сообщить сотрудникам милиции - по телефону 102.
Заместитель начальника Слуцкого РОВД- начальник МОБ
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С 25 по 26 мая РОВД проведет в Слуцком районе основной этап специального комплексного мероприятия «Правопорядок».
Анализ оперативной обстановки, сложившейся на территории Слуцкого района за январь-апрель 2018 года свидетельствует о снижении преступлений, совершенных в...
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