С 25 по 26 мая РОВД проведет в Слуцком районе основной этап специального комплексного мероприятия «Правопорядок».

Анализ оперативной обстановки, сложившейся на территории Слуцкого района за январь-апрель 2018 года свидетельствует о снижении преступлений, совершенных в общественных местах.

Так, в отчетном периоде в общественных местах совершено 67 преступлений по линии УР, что не превысило уровень АППГ (73). В городе в общественных местах совершено 55 преступлений АППГ – 63, удельный вес уголовно наказуемых деяний составил 82,1% (АППГ – 86,3%), Следует отметить, что в сельской местности в общественных местах совершено 12 преступлений, что составило 17,9% от их общего количества (АППГ – 10 или 13,6%).

Вместе с тем, зафиксирован рост грабежей – 6 фактов (4) и угонов – 3 (1). Также зарегистрировано 1 причинение телесного повреждения (1), 32 кражи имущества (44), 23 хулиганства (23), при этом не зарегистрировано фактов убийств (0), причинения тяжких телесных повреждений (0), разбойных нападений (0).

В целях улучшения криминогенной обстановки в общественных местах, предупреждения грабежей, угонов, фактов хулиганств и краж совершаемых в общественных местах в период с 25 по 26 мая 2018 г. Слуцкий РОВД проведет на территории района основной этап специального комплексного мероприятия «Правопорядок».

Его главная цель - стабилизации оперативной обстановки в городе и районе. В местах с наиболее криминогенной обстановкой будут выставлены дополнительные наряды из числа сотрудников патрульно-постовой службы милиции, участковых инспекторов, приданных сил. Усиленный контроль будет осуществляться и за лицами, состоящими на профилактических учетах. Пройдут проверки квартир с репутацией «притон», подвалов, чердаков, других мест возможной концентрации лиц, причастных к совершению правонарушений.

Как не стать жертвой преступления на улицах и других общественных местах

Отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома напоминает об осторожности и бдительности и дает несколько советов, которые помогут Вам избежать неприятностей и не стать жертвой преступления в общественных местах:

В темное время суток по дороге домой идите по освещенным и желательно оживленным улицам. Не сокращайте путь через темные переулки и дворы.

Если вы заметили идущую навстречу шумную компанию, обойдите ее стороной. Перейдите на противоположный тротуар, уйдите на другую улицу, главное – не проходите рядом с незнакомцами.

Не привлекайте к себе внимание украшениями. Спрячьте их под одеждой, а еще лучше снимите и уберите в карман.

Не носите деньги, драгоценности и документы в сумочке – ее легко вырвать из рук и убежать. Убирайте ценные вещи во внутренние карманы одежды.

Прежде чем снять деньги в банкомате, обратите внимание - нет ли рядом подозрительных людей. Если кто-то вызывает сомнение - повремените с операцией. Не пишите пин-код карты прямо на ней, и не носите с собой подсказку.

Не пересчитывайте деньги на улице.

Не рекомендуется при передвижении по улице, магазину, рынку переносить имущество в легко доступном для преступника месте (например, переносить в руках телефоны и кошельки). Носите сотовые телефоны, деньги, документы во внутренних карманах одежды, в закрытых на молнию ручных сумках.

Не оставляйте имущество без присмотра, на прилавках магазинов, рынков, на столах в кафе, на сиденьях автомобилей.

Оставляйте свою машину на охраняемых автостоянках, если такой возможности нет – позаботьтесь о надежной сигнализации. Уходя, не оставляйте на сиденьях сумки, кошельки.

Чтобы избежать в отношении Вас мошеннических действий, не заводите длительных бесед с незнакомыми людьми.

Чтобы не стать жертвой хулиганских действий, не задерживайтесь допоздна и не конфликтуйте с посетителями в развлекательных и увеселительных заведениях, возвращайтесь домой на такси.

Еще несколько советов для девушек. Прекрасной половине следует остерегаться:

случайных знакомств в кафе, ресторане, клубе;

поездок с незнакомой компанией на природу;

предложений незнакомых мужчин подвезти;

посещений общежитий и случайных квартир;

поездки в лифте с незнакомцем.

Законодательством Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность за правонарушения, предусмотренные ст.ст. 17.1 и 17.3 КоАП Республики Беларусь:

Статья 17.1. Мелкое хулиганство

оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, -

влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.

Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения

1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных местах, кроме мест, предназначенных для употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, -

влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин.

2. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения -

влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых величин.

3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, - влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин или административный арест.

4. Появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, -

влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин.

5. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, - влечет наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати базовых величин.

6. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в общественном месте - влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати базовых величин.

Если вы стали жертвой преступления, Вам необходимо запомнить преступника: его рост, примерный возраст, во что одет, особые приметы внешности, а также в каком направлении скрылся преступник. О совершенном преступлении необходимо сообщить сотрудникам милиции - по телефону 102.

Заместитель начальника Слуцкого РОВД- начальник МОБ

подполковник милиции А.В. Голиков