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Слуцкий сыродельный выпустил новую сметану. Фотофакт
25.05.2018 — Разное | Слуцк Город
«Слуцкий сыродельный комбинат» выпустил сметану с 20% жирности, продукт поступил в фирменные магазины и торговую сеть города.
Новая сметана отличается меньшей жирностью и калорийностью, но по вкусовым качествам не уступает традиционному 26%-му продукту из сливок коровьего молока.
Помимо обычных пакетов сметана упаковывается в пластиковые стаканчики с обновлённым дизайном.
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«Слуцкий сыродельный комбинат» выпустил сметану с 20% жирности, продукт поступил в фирменные магазины и торговую сеть города. Продаётся в пакетах и пластиковых...
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