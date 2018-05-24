Осторожно − клещи

Всего в 2018г. от укусов клещей пострадало 18 человек, в том числе 6 детей в возрасте до 17 лет.

ГУ «Дзержинский РЦГЭ» проводится постоянный энтомологический надзор территорий учреждений образования, детских оздоровительных учреждений, парковых и лесопарковых зон населенных пунктов и закрепленных пригородных зон массового отдыха населения, баз отдыха и туризма, мотелей, в местах работы и (или) временного проживания лиц, профессионально связанных с работами в лесной зоне.

На территории района клещи регистрируются во всех лесных массивах. Наиболее распространены места обитания клещей в лесах рядом с населёнными пунктами: п. Телешевичи, Полоневичи, лесополоса озёр Дягельнянское и др. (см. картограмму: звездочкой обозначены населенные пункты, где регистрировались укусы людей клещами).

Всего в 2018г. от укусов клещей пострадало 18 человек, в том числе 6 детей в возрасте до 17 лет. Зарегистрировано 3 человека с диагнозом клещевой боррелиоз. Все заболевшие – лица старше 18 лет. Случаев клещевого энцефалита, переносчиками которых считаются клещи, не зарегистрировано, но ситуация изменчива.

Если клещ все-таки укусил, в обязательном порядке нужно обратится на приём к врачу-инфекционисту в УЗ «Дзержинская ЦРБ» в кабинет инфекционных заболеваний (т. 5-63-08), а не заниматься самолечением, принимая антибиотики. Врач назначит лечение и даст необходимые рекомендации.

Клеща при желании можно самостоятельно доставить на обследование в ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (ул. П. Бровки, 9, лабораторный корпус, 1 этаж) или в ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района» (г. Минск, ул.Плеханова, 18, 2 этаж, паразитологическое отделение). Исследование клещей проводится на платной основе.

Санэпидслужба Дзержинского района напоминает, что населением должны приниматься меры профилактики клещевых инфекций:

1. При выезде в лес всегда для отпугивания клещей и других насекомых используйте репелленты - нанося, средства на одежду и головной убор, мы создаём барьер от заползания клещей (в торговой сети и в аптеках города отпугивающие средства представлены в широком спектре выбора)

2. Надевайте головной убор и одежду светлых тонов, плотно прилегающую к шее, запястьям и щиколоткам, застегивайте рукава рубашки или кофты.

3. Каждые два часа проводите само- и взаимоосмотры на наличие клещей.

4. После посещения леса примите душ и снова проведите осмотр на наличие клещей.

5. В случае обнаружения на себе присосавшегося клеща не пытайтесь сами его удалить − лучше обратиться в организации здравоохранения по месту жительства или пребывания с целью удаления клеща и назначения эффективного профилактического лечения в первые 72 часа после укуса клеща.

Кроме того сообщаем, что одной из профилактических мер является своевременное обкашивание придомовых территорий от травы и прореживание кустарников, удаление с территорий веток деревьев, кустарников и другого мусора. Тем самым вы препятствуете размножению и распространению клещей, разрушая места их обитания.

По вопросам профилактики инфекций, передаваемых клещами, обращайтесь по тел. 8 (01716) 5-47-36 (отдел эпидемиологии).



