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Успех кировчан на «Мельнице моды»

25.05.2018 — Разное | Кировец  
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Успех кировчан на «Мельнице моды»

Успех кировчан на «Мельнице моды»

В Минске состоялся финал XXVII Рес­публиканского фестиваля-конкурса «Мельница моды 2018», организаторами которого являлись Министерство образования Республики Беларусь и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи. Конкурсный девиз этого года: «Беларусь – страна спорта и креатива». Об этом рассказала методист ЦДОДиМ г.Кировска Наталья Стельмах.
В фестивале-конкурсе приняла участие руководитель образцовой студии юного модельера «Жемчужина» Центра дополнительного образования детей и молодежи г.Кировска Татьяна Рудак и добилась успеха!

«Мельница моды» — конкурс моды и фотографии. Это первый белорусский модный форум общегосударственного значения, который проводится ежегодно в Минске начиная с 2001 года. Его цель — поддержка молодых дизайнеров одежды, моделей, фотографов, визажистов и стилистов.
Для определения лучших были приглашены международные эксперты, специалисты в области моды и дизайна ведущих зарубежных учреждений и организаций: Грузии, Италии, Латвии, Польши, России, Франции.
Из 87 коллекций начинающих модельеров международное жюри выбрало самых лучших и перспективных.
Коллекция «Мартовские коты» руководителя образцовой студии юного модельера «Жемчужина» Татьяны Рудак в одной из самых многочисленных по участникам номинации «Школа моды» заняла 1 место. Веселые наряды с авторскими портретами котиков смотрятся и узнаваемо, и современно. Татьяна Анатольевна получила также специальный приз от концерна «Беллегпром» — ткани предприятий концерна — для дальнейшей работы.
По итогам конкурса победители получают право участия в работе международных творческих мастерских — этот приз учрежден Министерством образования. Дизайнеры, победители, призеры смогут показать свои коллекции в европейских школах моды, пройти стажировки и получить профессиональное общение.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске состоялся финал XXVII Рес­публиканского фестиваля-конкурса «Мельница моды 2018», организаторами которого являлись Министерство образования...
 
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