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Отношения Беларуси и Иордании имеют большой потенциал
Отношения между Беларусью и Иорданией имеют большой потенциал
Об этом заявил Александр Лукашенко, поздравляя короля Иордании Абдаллу II с Днем Независимости страны.
Информацию сообщают в пресс-службе главы государства.
Белорусский президент убежден, что политические и торгово-экономические отношения между странами имеют большой потенциал для дальнейшего успешного развития.
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Отношения между Беларусью и Иорданией имеют большой потенциал Об этом заявил Александр Лукашенко, поздравляя короля Иордании Абдаллу II с Днем Независимости...
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