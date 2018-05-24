Дальнобойщик из Беларуси погиб при столкновении четырёх фур в Германии

Обстоятельства страшной аварии устанавливают в Германии. При столкновении большегрузов погиб один из водителей.

Это был житель Гродно, который работал в Польше. ДТП произошло на трассе, которая соединяет Берлин и Дортмунд. Фура, которой управлял белорус, врезалась в стоящий грузовик. По цепной реакции пострадали ещё два автомобиля, а также четыре человека. Дальнобойщики говорят, что движение на этой трассе осложнено многочисленными ремонтными работами.