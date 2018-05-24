Где могут трудоустроиться школьники во время летних каникул?

На предстоящие летние каникулы у школьников большие планы: кому-то предстоит сдавать экзамены, кто-то уедет с родителями на море или в деревню, навещать бабушек и дедушек, а кто-то останется дома.

Хочу напомнить учащимся о существовании неплохой альтернативы в виде летнего трудоустройства. В нашем районе запланирована временная трудовая занятость молодежи на лето. Будут созданы места для трудоустройства в Горецком педагогическом колледже, в центре творчества детей и молодежи и в отделе образования, спорта и туризма райисполкома.





В педколледже найдут работу 25 человек, которые будут заниматься ремонтом помещений и озеленением территории. В центре творчества потребуется 15 человек для озеленения территории. Кроме того, будут задействованы 8 школ: 4 городских и 4 сельских. Работа в них будет все та же: покраска стен, ремонт мебели и благо­устройство территорий. Трудоустроиться смогут 102 учащихся. Всего на организацию данных мероприятий планируется затратить более 28000 рублей.

Куда можно обратиться по вопросу занятости?

В управлении по труду есть отдел занятости населения, который работает с 8.00 до 17.00 ежедневно. Уже сейчас там есть 300 вакансий, а в летний период к ним добавятся еще и вышеназванные. Желающим получить работу при себе необходимо иметь паспорт. Трудовым кодексом установлено, что работать дети могут с 14 лет. В рамках от 14 до 16 лет время работы составляет не более 23 часов в неделю, что составляет 4 часа 36 минут в день. С 16 до 18 лет время допустимой работы увеличивается до 7 часов в сутки, а с 18 лет — возрастает до 40 часов в неделю.



Стоит помнить и о том, что работники до 18 лет не могут быть привлечены к сверхурочным работам, в выходные и праздничные дни, а также ранее 6 часов утра и позже 10 часов вечера. Перед работой обязательно требуется пройти медкомиссию и получить справку о допуске к тем или иным видам деятельности, и заключить договор (несовершеннолетним при этом требуется согласие родителей в письменной форме). Перед началом работы обязателен первичный инструктаж.

Существует тезис, что приобщение молодежи к труду воспитывает ответственность за порученное дело, дает неоценимый жизненный опыт, который пригодится в дальнейшем. Считаю, что это действительно так, ибо самостоятельный заработок учит распоряжаться своими средствами, нести ответственность за свои решения и действия. Кроме того, это неплохой и несложный способ заработать денег для осуществления какой-то своей мечты.

Хочу поблагодарить начальника управления по труду, занятости и социальной защите населения Горецкого райисполкома Любовь Дмитриевну Глушцову за предоставленную информацию для написания статьи.

Никита ГИРУЦКИЙ,

учащийся ГУО «Гимназия № 1 г. Горки».