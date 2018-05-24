Знания промышленной безопасности проверяются по-новому

Внесены изменения в Инструкцию о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности.

Более подробно о них рассказала ведущий государственный инспектор Мозырской инспекции Гомельского областного управления Госпромнадзора Светлана Тетерич:

— Работники субъекта промышленной безопасности, преподаватели будут допускаться к проверке знаний при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Установлено, что во время проверки знаний работники субъекта промышленной безопасности, преподаватели:

не пользуются НПА, в т.ч. ТНПА, справочной и специальной литературой;

не ведут переговоры с другими работниками субъекта промышленной безопасности, преподавателями;

не пользуются средствами связи.

Лица, нарушившие указанные требования, будут удаляться из аудитории и считаться не прошедшими проверку знаний.

Работники субъекта промышленной безопасности и преподаватели, не прошедшие проверку знаний (показавшие неудовлетворительные знания, не явившиеся на проверку знаний без уважительной причины), проходят в установленном порядке проверку знаний в срок, не превышающий 1 мес.

В новой редакции изложена форма протокола проверки знаний по вопросам промышленной безопасности.

Скорректирована Инструкция о порядке создания и деятельности комиссий для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности. Установлено, что комиссия структурного подразделения субъекта промышленной безопасности создается приказом руководителя субъекта промышленной безопасности либо приказом руководителя обособленного подразделения субъекта промышленной безопасности.

При проведении проверки знаний, осуществляемой путем тестирования без использования компьютерной техники, должна присутствовать комиссия по промышленной безопасности, состоящая не менее чем из 3 ее членов, включая председателя (в его отсутствие – заместителя председателя).

Кроме того, уточняется Инструкция о порядке выдачи удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов. Удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов будет выдаваться под подпись в журнале выдачи и учета удостоверений. Установлена форма журнала выдачи и учета удостоверений на право обслуживания потенциально опасных объектов.

Постановление вступило в силу с 24 мая 2018 года.