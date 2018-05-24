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Знания промышленной безопасности проверяются по-новому
25.05.2018 — Разное | Народны голас
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Внесены изменения в
Более подробно о них рассказала ведущий государственный инспектор Мозырской инспекции Гомельского областного управления Госпромнадзора Светлана Тетерич:
— Работники субъекта промышленной безопасности, преподаватели будут допускаться к проверке знаний при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Установлено, что во время проверки знаний работники субъекта промышленной безопасности, преподаватели:
не пользуются НПА, в т.ч. ТНПА, справочной и специальной литературой;
не ведут переговоры с другими работниками субъекта промышленной безопасности, преподавателями;
не пользуются средствами связи.
Лица, нарушившие указанные требования, будут удаляться из аудитории и считаться не прошедшими проверку знаний.
Работники субъекта промышленной безопасности и преподаватели, не прошедшие проверку знаний (показавшие неудовлетворительные знания, не явившиеся на проверку знаний без уважительной причины), проходят в установленном порядке проверку знаний в срок, не превышающий 1 мес.
В новой редакции изложена форма протокола проверки знаний по вопросам промышленной безопасности.
Скорректирована
При проведении проверки знаний, осуществляемой путем тестирования без использования компьютерной техники, должна присутствовать комиссия по промышленной безопасности, состоящая не менее чем из 3 ее членов, включая председателя (в его отсутствие – заместителя председателя).
Кроме того, уточняется
Постановление вступило в силу с 24 мая 2018 года.
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> Внесены изменения в Инструкцию о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности. Более подробно о них рассказала ведущий...
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