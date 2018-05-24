В Житковичском районе взорвали аварийный мост через реку Припять

Накануне сотрудники МЧС проложили взрывчатку по всей длине треснувшей балки. Кроме того, чтобы обрушившиеся бетонные конструкции не перекрыли во время взрыва путь реке, изменили ее русло. Под мостом была отсыпана специальная площадка для обломков взорванной балки.

Утром 25 мая специалисты привели взрывчатку в действие. Часть конструкции моста длиной 190 метров была уничтожена. После того, как будут убраны обломки старого сооружения, строители приступят к возведению новых опор и монтажу пролетов. На этот раз они будут не бетонными, а металлическими.





Напомним, 888-метровый автомобильный мост через реку Припять, соединяющий города Житковичи и Туров, признали аварийным и ограничили по нему движение в декабре 2017 года, после того, как на нем появились трещины и он провис. Причиной разрушения могли стать конструкционные недостатки моста.

Отсутствие стабильных автомобильных и пешеходных путей через Припять на некоторое время парализовало жизнь и экономику в регионе. Сейчас два берега реки соединяют понтон и паромная переправа.

1 марта президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в кратчайшие сроки построить новый мост между Житковичами и Туровом и сдать объект к 7 ноября 2018 года. Ранее глава государства также поручил проверить схожие по конструкции мосты по всей стране.