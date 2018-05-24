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Американские музыканты и албанская певица выпустили официальный гимн ЧМ-2018 в России

25.05.2018 13:06 — Разное | Tut.by  
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Американский актер и хип-хоп-музыкант Уилл Смит, американский музыкант Ники Джем, а также албанская певица Эра Истрефи выпустили официальный гимн предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в июне-июле 2018 года в России.

Продюсировал композицию Live It Up американец Томас Уэсли Пентц, известный под псевдонимом Diplo.

Официальная песня российского мундиаля появилась на канале Ники Джема на YouTube.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

 
 
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Актер и хип-хоп-музыкант Уилл Смит, американский музыкант Ники Джем, а также албанская певица Эра Истрефи выпустили официальный гимн чемпионата мира по футболу,...
 
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