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Бюджетный дачный домик под Берлином: фасады из поликарбоната и раздвижной забор
Живописное озеро Гримниц находится всего в 45 минутах езды от берлинского района Вайсензее, где живут хозяева дома. Сюда они приезжают, чтобы отдохнуть от города — этому способствует не только природа вокруг, но и архитектура дома, полностью соответствующая окружающему пейзажу.
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Раньше на небольшом участке стояла постройка, уже не пригодная для жилья. Архитекторы решили снести ее и построить новый дом — чтобы хозяева могли жить в унисон с природой.
Участок использовали по максимуму: терраса доходит прямо до того места, где начинается склон к берегу озера. Высокий забор создает защищенное от внешнего мира пространство: он позволяет любоваться озером, а соседям не видно хозяев дома.
При строительстве дома использовали лиственницу.
«Мы решили строить из дерева, но задались вопросом, стоит ли делать деревянный пол. Хозяева опасались, что он может сгнить», — рассказывает архитектор. Решением стал бетонный фундамент, на который положили деревянное основание.
Сам дом обращен к озеру. Когда семья приезжает, ворота со стороны берега открываются, и из гостиной открывается красивый вид. Стеклянное окно во всю стену можно полностью сдвинуть.
Фасад дома обшит гофрированными поликарбонатными панелями. «Шикарный материал: выгодный, прочный, взломоустойчивый и сам по себе износостойкий», — говорит Йоханнес Модерзон.
Участок ограничивается полосой камыша и не имеет прямого доступа к воде. К прибрежной зоне выходит участок соседей справа.
Кухня из нержавеющей стали диз.
За встроенным шкафом скрыта небольшая лестница в мансардную спальню родителей.
На аксонометрии можно разобрать, где находится деревянная оболочка дома, а где — фасадные элементы из гофрированного поликарбоната, несущая конструкция с прогоном, стропилами и каркас дома.
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На крохотном участке с видом на озерцо.
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