Бюджетный дачный домик под Берлином: фасады из поликарбоната и раздвижной забор

Живописное озеро Гримниц находится всего в 45 минутах езды от берлинского района Вайсензее, где живут хозяева дома. Сюда они приезжают, чтобы отдохнуть от города — этому способствует не только природа вокруг, но и архитектура дома, полностью соответствующая окружающему пейзажу.





О проекте Houzz.ru

Место: р-н озера Гримниц, Берлин, Германия

Год: 2005

Размер: 90 кв. м, с террасой — 120 кв. м

Кто здесь живет: семья с двумя детьми приезжает в дом на каникулы

Авторы проекта: Антье Фрайеслебен (Antje Freiesleben) и Йоханнес Модерзон (Johannes Modersohn), бюро Modersohn & Freiesleben Architekten





Раньше на небольшом участке стояла постройка, уже не пригодная для жилья. Архитекторы решили снести ее и построить новый дом — чтобы хозяева могли жить в унисон с природой.

«Мы стремились создать дом максимально простой формы», — рассказывает Антье Фрайеслебен. Она нарисовала эскиз (на фото) во время одного из первых разговоров с заказчиками. И эта идея воплотилась в жизнь.

Участок использовали по максимуму: терраса доходит прямо до того места, где начинается склон к берегу озера. Высокий забор создает защищенное от внешнего мира пространство: он позволяет любоваться озером, а соседям не видно хозяев дома.

При строительстве дома использовали лиственницу.

«Мы решили строить из дерева, но задались вопросом, стоит ли делать деревянный пол. Хозяева опасались, что он может сгнить», — рассказывает архитектор. Решением стал бетонный фундамент, на который положили деревянное основание.





Сам дом обращен к озеру. Когда семья приезжает, ворота со стороны берега открываются, и из гостиной открывается красивый вид. Стеклянное окно во всю стену можно полностью сдвинуть.









Фасад дома обшит гофрированными поликарбонатными панелями. «Шикарный материал: выгодный, прочный, взломоустойчивый и сам по себе износостойкий», — говорит Йоханнес Модерзон.





Высокий забор не только защищает участок от любопытных взглядов, но и служит для укрепления всей конструкции дома.

Под навесом организовали террасу с видом на озеро — она стала центром притяжения в доме.





Участок ограничивается полосой камыша и не имеет прямого доступа к воде. К прибрежной зоне выходит участок соседей справа.





Интерьер дома очень лаконичный. Большой встроенный шкаф из черных МДФ-панелей отделяет кухню и гостиную от детской. Это пространство формируют стропила крыши из клееной древесины. Их изготовили на предприятии и оттуда доставили на стройплощадку.

Кухня из нержавеющей стали диз.

За встроенным шкафом скрыта небольшая лестница в мансардную спальню родителей.

Потолок не стали облицовывать гипсокартоном, оставив его как есть.





На аксонометрии можно разобрать, где находится деревянная оболочка дома, а где — фасадные элементы из гофрированного поликарбоната, несущая конструкция с прогоном, стропилами и каркас дома.





Больше дизайнерских проектов домов — на Houzz.ru