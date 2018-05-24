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Бюджетный дачный домик под Берлином: фасады из поликарбоната и раздвижной забор

25.05.2018 13:01 — Разное | Tut.by  
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Живописное озеро Гримниц находится всего в 45 минутах езды от берлинского района Вайсензее, где живут хозяева дома. Сюда они приезжают, чтобы отдохнуть от города — этому способствует не только природа вокруг, но и архитектура дома, полностью соответствующая окружающему пейзажу.


О проекте Houzz.ru
Место: р-н озера Гримниц, Берлин, Германия
Год: 2005
Размер: 90 кв. м, с террасой — 120 кв. м
Кто здесь живет: семья с двумя детьми приезжает в дом на каникулы
Авторы проекта: Антье Фрайеслебен (Antje Freiesleben) и Йоханнес Модерзон (Johannes Modersohn), бюро Modersohn & Freiesleben Architekten


Раньше на небольшом участке стояла постройка, уже не пригодная для жилья. Архитекторы решили снести ее и построить новый дом — чтобы хозяева могли жить в унисон с природой.
«Мы стремились создать дом максимально простой формы», — рассказывает Антье Фрайеслебен. Она нарисовала эскиз (на фото) во время одного из первых разговоров с заказчиками. И эта идея воплотилась в жизнь.

Участок использовали по максимуму: терраса доходит прямо до того места, где начинается склон к берегу озера. Высокий забор создает защищенное от внешнего мира пространство: он позволяет любоваться озером, а соседям не видно хозяев дома.

При строительстве дома использовали лиственницу.

«Мы решили строить из дерева, но задались вопросом, стоит ли делать деревянный пол. Хозяева опасались, что он может сгнить», — рассказывает архитектор. Решением стал бетонный фундамент, на который положили деревянное основание.


Сам дом обращен к озеру. Когда семья приезжает, ворота со стороны берега открываются, и из гостиной открывается красивый вид. Стеклянное окно во всю стену можно полностью сдвинуть.




Фасад дома обшит гофрированными поликарбонатными панелями. «Шикарный материал: выгодный, прочный, взломоустойчивый и сам по себе износостойкий», — говорит Йоханнес Модерзон.



Высокий забор не только защищает участок от любопытных взглядов, но и служит для укрепления всей конструкции дома.
Под навесом организовали террасу с видом на озеро — она стала центром притяжения в доме.


Участок ограничивается полосой камыша и не имеет прямого доступа к воде. К прибрежной зоне выходит участок соседей справа.


Интерьер дома очень лаконичный. Большой встроенный шкаф из черных МДФ-панелей отделяет кухню и гостиную от детской. Это пространство формируют стропила крыши из клееной древесины. Их изготовили на предприятии и оттуда доставили на стройплощадку.

Кухня из нержавеющей стали диз.

За встроенным шкафом скрыта небольшая лестница в мансардную спальню родителей.
Потолок не стали облицовывать гипсокартоном, оставив его как есть.


На аксонометрии можно разобрать, где находится деревянная оболочка дома, а где — фасадные элементы из гофрированного поликарбоната, несущая конструкция с прогоном, стропилами и каркас дома.


Больше дизайнерских проектов домов — на Houzz.ru

 
 
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