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Глава кемеровского МЧС задержан по делу о пожаре в «Зимней вишне»

25.05.2018 13:14 — Разное | ОНТ  
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По делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» задержан глава кемеровского МЧС. 

Александр Мамонтов стал восьмым фигурантом, в отношении которого возбуждено уголовное дело о халатности. Речь идёт о не проведённой вовремя проверке комплекса. Причиной пожара, который произошёл в конце марта, эксперты назвали короткое замыкание. Тогда в огне погибли 64 человека, большинство их них дети.

 
 
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​По делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» задержан глава кемеровского МЧС.
 
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