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Глава кемеровского МЧС задержан по делу о пожаре в «Зимней вишне»
По делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» задержан глава кемеровского МЧС.
Александр Мамонтов стал восьмым фигурантом, в отношении которого возбуждено уголовное дело о халатности. Речь идёт о не проведённой вовремя проверке комплекса. Причиной пожара, который произошёл в конце марта, эксперты назвали короткое замыкание. Тогда в огне погибли 64 человека, большинство их них дети.
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По делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» задержан глава кемеровского МЧС.
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