Глава кемеровского МЧС задержан по делу о пожаре в «Зимней вишне»

По делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» задержан глава кемеровского МЧС.

Александр Мамонтов стал восьмым фигурантом, в отношении которого возбуждено уголовное дело о халатности. Речь идёт о не проведённой вовремя проверке комплекса. Причиной пожара, который произошёл в конце марта, эксперты назвали короткое замыкание. Тогда в огне погибли 64 человека, большинство их них дети.