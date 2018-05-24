В Беларуси поддержали авторов социальных проектов

В Беларуси проходит финал конкурса социальных проектов Social Weekend. Это крупнейший подобный форум в стране, передает телеканал «МИР 24».

В заключительный этап вышли 16 участников. Их идеи рассматривает жюри, которое состоит из бизнесменов, чиновников и общественников. Тройки лидеров не будет – поддержать могут любое количество проектов. Призовой фонд конкурса – 25 тысяч долларов.

«Я представляю проект «Падворкi». Это создание детских комнат рядом с работой взрослых, чтобы родители могли быть больше включены в жизнь своих детей», – говорит участница конкурса Наста Базар.

«Человек принесет идею на конкурс, дойдет до финала и получит поддержку в финале. На этом горизонт не заканчивается. Дальше, выше, выше. Все это будет не на словах, не устная договоренность, а легитимно и понятно, куда развиваться проекту», – отмечает организатор конкурса Александр Скрабовский.

За четыре года существования конкурса жюри рассмотрело более двух тысяч уникальных проектов. Около двухсот получили поддержку. Среди них – создание поисково-спасательного отряда «Ангел», IT-школа для слабослышащих и организация путешествий для пожилых людей.

В этом году организаторы подписали меморандум о взаимопонимании с Программой развития ООН. Это поможет вывести социальное предпринимательство страны на новый уровень.