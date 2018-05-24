Ставка на победу. Три волковысские команды сыграют матчи очередного тура дома





Возьмет ли первые очки «ЛIК», оторвется ли от ближайших преследователей «Цементник», станет ли поле цемзаводчан фартовым для «Смены», возьмет ли реванш «Чайка»? Все это и многое другое любители футбола Волковыщины узнают совсем скоро – в ближайшие выходные, когда состоится четвертый тур чемпионата Гродненской области по футболу.

Сначала в субботу, 26 мая, волковысская «Смена» вынужденно, из-за проблем с полем, проведет на стадионе СК ОАО «Красносельскстройматериалы» свой первый домашний матч с командой гродненского городского ЖКХ. «Виной» тому агротехнические работы на стадионе волковысской СДЮШОР № 1. Не являясь специалистами в этой области, склонимся к тому, что работы принесут все же свои свои плоды – травка взойдет и ровный газон будет радовать не только глаз болельщиков, но и позволит играть футболистам в свое удовольствие во втором круге чемпионата, максимум – сезоне-2019. Как бы то ни было, волковысской торсиде придется подтянуться на матч в Красносельский к 14 часам и поболеть за земляков.

Спустя два часа в Мостах местная «Мосты-СДЮШОР Белкард» сыграет с зельвенской «Чайкой» . Крылатые горят желанием отыграться за проигрыш в спарринге накануне чемпионата. Матч обещает быть зрелищным и любители футбола смогут его увидеть онлайн в группе зельвенцев в группе Вконтакте.

Остальные матчи тура пройдут в воскресенье.

Сначала в 14 часов в Волковыске на поле аграрного колледжа выйдут команды «ЛIК» и «Ошмяны». У вфловцев есть прекрасная возможность набрать первые очки, учитывая исход матча ФСК «Гродненский» - «Ошмяны» в предыдущем туре 8:0. Как то будет – посмотрим. Синоптики обещают на воскресенье солнечную погоду до +25, так что приглашаем на футбол.

Спустя час в Красносельском один из лидеров чемпионата «Цементник» примет «Щучин», отстающий на два очка. Немного статистики встреч соперников: в сезоне-2016 11 июня в матче 6-го тура в Щучине красносельчане праздновали викторию 2:3. 10 сентября в матче 16-го тура дома вновь был сильней «Цементник» 3:0. В сезоне-2017 18 июня в матче 7-го тура в Щучине, уступая по ходу матча в гостях 3:0, гости одержали волевую победу 3:4. 24 сентября в матче 16-го тура цементники разгромили щучинцев дома 6:2. Так что гости жаждут реванша.

Параллельно матчу в Красносельском в Квасовке еще один лидер чемпионата «ПК им. В.И. Кремко» примет аутсайдера дятловскую «Белую Русь». Исход матча предсказуем. Так что цементникмм, чтобы удержать лидерство, надо выигрывать у напористого «Щучина».

Из остальных матчей отметим встречи «Медведи» - «Лида» и «Слоним-Сити» - «Гроднолифт». ФСК «Гродненский» тур пропускает.

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