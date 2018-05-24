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С едой, играми и без алкоголя. Как пройдет "Большой городской пикник" в Могилеве 26 мая
Четвертый по счету «Большой городской пикник» пройдет в Могилеве 26 мая. Место традиционное — берег Днепра в районе городского пляжа. Время проведения — с 13.00 до 21.00. Праздник, как и прежде, будет зоной, свободной от курения и алкоголя, отмечают организаторы.
— Наш опыт показал, что горожане могут и хотят организовывать интересные мероприятия. В этом году праздник будет еще ярче и разнообразнее, — отметили в Центре городских инициатив, который организует пикник четвертый год подряд.
В программе «Пикника-2018» запланированы музыка, игры, танцы, а также книжная барахолка. А еще — сальса, игра в крокодила на мове, квесты, фотосушка, научные опыты, вышивка по строительной сетке и многое другое. Например, можно будет пострелять из лука, чтобы поддержать благотворительный проект.
На территории пикника будет работать фудкорт, но с собой можно — и даже нужно — брать пледы и еду.
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В программе "Пикника-2018" запланированы музыка, игры, танцы, а также книжная барахолка.
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