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Смотрите, как красавица-ниндзя тренируется на семи беговых дорожках сразу (и не рискуйте повторять)
Американка Мэгги Торн — мама троих детей, участница конкурса красоты Mrs. International 2014 и телешоу «Американский воин-ниндзя». В соцсетях она популярна благодаря своим необычным тренировкам, пишет
«Американский воин-ниндзя» — это спортивно-развлекательное шоу, где участникам приходится преодолевать самые разные препятствия: от бега до пересеченной местности до скалолазания. Например, такую полосу препятствий Мэгги прошла на одном из промежуточных соревнований.
Так что тренировки у Мэгги — очень разнообразные: никогда не угадаешь, какой навык понадобится в следующей передаче.
Вот упражнение на бег и баланс: Мэгги включила семь беговых дорожек — и лихо перепрыгивает с одной на другую.
Спортсменка также использует балансборд, но, чтобы было сложнее, удерживает равновесие со штангой в руках.
Мэгги Торн готова тренироваться даже за пределами тренажерного зала.
Потому что иногда для хорошей тренировки не нужно никакого оборудования — а достаточно линии на полу. За восемь секунд Мэгги выполняет почти 39 прыжков.
У Мэгги трое детей, и иногда они тренируются вместе с мамой.
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Американка Мэгги Торн - мама троих детей и участница телешоу "Американский воин-ниндзя".
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