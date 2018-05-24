Смотрите, как красавица-ниндзя тренируется на семи беговых дорожках сразу (и не рискуйте повторять)

Американка Мэгги Торн — мама троих детей, участница конкурса красоты Mrs. International 2014 и телешоу «Американский воин-ниндзя». В соцсетях она популярна благодаря своим необычным тренировкам, пишет medialeaks.ru. В качестве разминки Мэгги бегает по семи беговым дорожкам одновременно и балансирует на доске со штангой на плечах.

Публикация от Maggi Thorne (@nvr_gvup) 14 Май 2018 в 4:01 PDT

«Американский воин-ниндзя» — это спортивно-развлекательное шоу, где участникам приходится преодолевать самые разные препятствия: от бега до пересеченной местности до скалолазания. Например, такую полосу препятствий Мэгги прошла на одном из промежуточных соревнований.

Публикация от Maggi Thorne (@nvr_gvup) 12 Ноя 2017 в 5:58 PST

Так что тренировки у Мэгги — очень разнообразные: никогда не угадаешь, какой навык понадобится в следующей передаче.

Вот упражнение на бег и баланс: Мэгги включила семь беговых дорожек — и лихо перепрыгивает с одной на другую.

Публикация от Maggi Thorne (@nvr_gvup) 19 Сен 2017 в 3:16 PDT

Спортсменка также использует балансборд, но, чтобы было сложнее, удерживает равновесие со штангой в руках.

Публикация от Maggi Thorne (@nvr_gvup) 16 Янв 2018 в 8:19 PST

Мэгги Торн готова тренироваться даже за пределами тренажерного зала.

Публикация от Maggi Thorne (@nvr_gvup) 13 Апр 2018 в 7:28 PDT

Потому что иногда для хорошей тренировки не нужно никакого оборудования — а достаточно линии на полу. За восемь секунд Мэгги выполняет почти 39 прыжков.

A post shared by Maggi Thorne (@nvr_gvup) on Mar 26, 2018 at 1:56pm PDT

У Мэгги трое детей, и иногда они тренируются вместе с мамой.

Публикация от Maggi Thorne (@nvr_gvup) 28 Дек 2017 в 10:03 PST