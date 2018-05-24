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Заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович провел прием граждан
25.05.2018 — Разное | Светлы шлях
Внимательно выслушать человека, глубоко вникнуть в суть вопроса – такой подход позволяет оперативно разобраться и определить пути решения в рамках правового поля. Практически все, кто и в этот раз обратился к заместителю председателя облисполкома, уже во время приема почувствовали, что внимание волнующим их ситуациям будет уделено самое пристальное. Тем более, когда вопрос переходит из плоскости личной в общественную.
Республиканский фестиваль национальных культур, который Гродно готовится принять в начале июня, стал одной из тем диалога заместителя председателя облисполкома с очередной посетительницей. Она рассказала, что на протяжении ряда лет участвовала в подготовке и оформлении одного из подворий, и сейчас волнуется, чтобы гостей встретили не менее радушно. Женщина убеждена: все представители диаспоры должны объединиться, чтобы сообща работать на благо всего общества.
Не останется без самого пристального внимания обращение родителей воспитанников спортивной школы, которые обеспокоены ее будущим. Всесторонне изучить вопрос за самые короткие сроки поручено ответственным службам. Если у подрастающего поколения есть стремление заниматься спортом, то для этого должны быть созданы условия. Растить чемпиона – дело не одного дня, но успех придет, если работать профессионально, четко и заинтересованно.
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Внимательно выслушать человека, глубоко вникнуть в суть вопроса – такой подход позволяет оперативно разобраться и определить пути решения в...
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