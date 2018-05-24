Заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович провел прием граждан

Внимательно выслушать человека, глубоко вникнуть в суть вопроса – такой подход позволяет оперативно разобраться и определить пути решения в рамках правового поля. Практически все, кто и в этот раз обратился к заместителю председателя облисполкома, уже во время приема почувствовали, что внимание волнующим их ситуациям будет уделено самое пристальное. Тем более, когда вопрос переходит из плоскости личной в общественную.