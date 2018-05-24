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В Варшаве стартует заседание Парламентской ассамблеи НАТО

25.05.2018 13:10 — Разное | СТВ  
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Новости Польши. Основными темами заседаний, которые продлятся до 28 числа, станут борьба с терроризмом и финансирование Североатлантического альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Варшаве стартует заседание Парламентской ассамблеи НАТО

Также на повестке обсуждение оборонного бюджета организации. В дебатах примут участие генсек альянса, президент Польши, премьер-министры, военные, а также ведущие международные эксперты. Ожидается, что на заседаниях поприсутствуют почти 250 делегатов из 29 стран.

 
 
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Новости Польши. Основными темами заседаний, которые продлятся до 28 числа, станут борьба с терроризмом и финансирование Североатлантического альянса, сообщили в...
 
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