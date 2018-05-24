ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«За этим будущее». В Минске проходит финал XI конкурса Social Weekend

25.05.2018 12:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Сделаем мир лучше. Под таким девизом в Минске проходит финал XI конкурса социальных проектов Social Weekend. За право воплотить свою идею в жизнь борются 16 команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«За этим будущее». В Минске проходит финал XI конкурса Social Weekend

Задача – предложить новые подходы в решении важных проблем общества. Регистрация проходила по семи направлениям: медицина, наука, культура и искусство, экология, инфраструктура, дети и родители, а также IT-проекты.

«За этим будущее». В Минске проходит финал XI конкурса Social Weekend

Жанна Стативко, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по труду и социальным вопросам:
Social Weekend – конкурс социальных проектов, тот, который действительно нужен нашему обществу, проекты нужны. Их нужно масштабировать, развивать, поддерживать. Потому что за этим будущее. Социальное предпринимательство в нашей стране необходимо развивать, изучать возможность его законодательного закрепления для решения социальных проблем и для улучшения качества жизни.

«За этим будущее». В Минске проходит финал XI конкурса Social Weekend

В течение двух месяцев команды прошли обучение: от поиска креативных решений до управления проектами, а также ознакомились с юридическими нюансами. На воплощение идей финалистам будет оказана спонсорская поддержка.

«За этим будущее». В Минске проходит финал XI конкурса Social Weekend

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сделаем мир лучше. Под таким девизом в Минске проходит финал XI конкурса социальных проектов Social Weekend. За право воплотить свою идею в жизнь борются...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС принял новый закон о защите данных пользователей. Что это значит?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика