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«За этим будущее». В Минске проходит финал XI конкурса Social Weekend
Новости Беларуси. Сделаем мир лучше. Под таким девизом в Минске проходит финал XI конкурса социальных проектов Social Weekend. За право воплотить свою идею в жизнь борются 16 команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задача – предложить новые подходы в решении важных проблем общества. Регистрация проходила по семи направлениям: медицина, наука, культура и искусство, экология, инфраструктура, дети и родители, а также IT-проекты.
Жанна Стативко, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по труду и социальным вопросам:
В течение двух месяцев команды прошли обучение: от поиска креативных решений до управления проектами, а также ознакомились с юридическими нюансами. На воплощение идей финалистам будет оказана спонсорская поддержка.
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Новости Беларуси. Сделаем мир лучше. Под таким девизом в Минске проходит финал XI конкурса социальных проектов Social Weekend. За право воплотить свою идею в жизнь борются...
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