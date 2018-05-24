

В день рождения у Константина Серженченка гости из Красного Креста.

«Единственную курицу родители привязывали за лапу, чтобы та не склевала чего-то лишнего на огороде»

«Нас взяли в плен. Концентрационный лагерь был прямо на капустном поле — через несколько минут на нем не осталось ни кочерыжки, ни листика»

«Мы почти год не выходили из шахты, не переодевались, не мылись. Мы даже не узнавали друг друга»

Впервые в Жодино





Короткое семейное счастье

«Хочу, чтобы на мои похороны собрались те, кто ко мне хорошо относился. Но до того, конечно, отметим мое 100-летие — приглашаю!»