"Кадыров сегодня россиянам гораздо симпатичней, чем Лукашенко"

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Очереднаяпоявилась на популярном российском интернет-ресурсе «Военное обозрение». Ее авторсчитает, что независимость белорусского государства на самом деле вредит как экономике страны в целом, так и рядовым белорусам в частности.пишет российский ресурс.По мнению авторов, белорусская экономика настолько зависима от России – в сферах нефтепереработки, военпрома и даже пищевой промышленности – что независимая Беларусь являетсясчитают авторы статьи.Ресурс считает, что без российских дотаций вся экономическая система, построенная белорусской властью, «немедленно рассыпается».– отмечает российское «Военное обозрение».