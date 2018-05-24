Казахстан и Беларусь займутся ремонтом военной техники

Астана и Минск подписали договор о совместных ремонтных работах на военной технике, находящейся на вооружении Казахстана, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель генерального директора совместного казахстанско-турецкого предприятия Kazakhstan Aselsan Engineering Абиюр Алшимбаев.

"На полях KADEX-2018 подписали договор о дефектации бронетехники совместно с Республикой Беларусь, это "Белспецвнештехника", государственное предприятие. Совместно мы будем проводить работы по дефектовке и ремонту бронетехники в части системы управления огнем", - сказал А.Алшимбаев агентству.

Он пояснил, что речь идет о бронетехнике, находящейся на вооружении Казахстана.

"Как вы знаете, у Беларуси и у нас с советского времени очень много техники осталось. Сейчас ее срок эксплуатации заканчивается, необходим капитальный ремонт. И с этой целью мы с белорусскими коллегами будем проводить ремонт. Это двухгодичный контракт, рассчитанный на 2018-2019 годы", - пояснил топ-менеджер предприятия.

Сумма контракта сторонами не озвучивается.