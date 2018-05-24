ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Казахстан и Беларусь займутся ремонтом военной техники

25.05.2018 12:35 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Астана и Минск подписали договор о совместных ремонтных работах на военной технике, находящейся на вооружении Казахстана, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель генерального директора совместного казахстанско-турецкого предприятия Kazakhstan Aselsan Engineering Абиюр Алшимбаев.

"На полях KADEX-2018 подписали договор о дефектации бронетехники совместно с Республикой Беларусь, это "Белспецвнештехника", государственное предприятие. Совместно мы будем проводить работы по дефектовке и ремонту бронетехники в части системы управления огнем", - сказал А.Алшимбаев агентству.

Он пояснил, что речь идет о бронетехнике, находящейся на вооружении Казахстана.

"Как вы знаете, у Беларуси и у нас с советского времени очень много техники осталось. Сейчас ее срок эксплуатации заканчивается, необходим капитальный ремонт. И с этой целью мы с белорусскими коллегами будем проводить ремонт. Это двухгодичный контракт, рассчитанный на 2018-2019 годы", - пояснил топ-менеджер предприятия.

Сумма контракта сторонами не озвучивается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Астана и Минск подписали договор о совместных ремонтных работах на военной технике, находящейся на вооружении Казахстана, сообщил агентству "Интерфакс"...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Верхнедвинском районе град накрыл поля белой пеленой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика