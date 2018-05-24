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Вопросы региональной безопасности обсудили Беларусь и НАТО
25.05.2018 13:07 — Разное | Ежедневник
http://www.mil.by
Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
В рамках форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех» состоялась встреча начальника Департамента международного военного сотрудничества – помощника Министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с заместителем помощника Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймсом Аппатураем.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности, обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития сотрудничества Республики Беларусь и НАТО в военной сфере.
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Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
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