Вопросы региональной безопасности обсудили Беларусь и НАТО

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

В рамках форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех» состоялась встреча начальника Департамента международного военного сотрудничества – помощника Министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с заместителем помощника Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймсом Аппатураем.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности, обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития сотрудничества Республики Беларусь и НАТО в военной сфере.