|
Мужчина косил газон и нашёл в траве гранату
Опасную находку, ручную гранату Ф-1, обнаружил на своем приусадебном участке житель дома по ул. Осенней в микрорайоне Молодежный в Лиде.
Мужчина наткнулся на боеприпас в то время, когда косил газон. Лидчанин не растерялся, вызвал милицию. В тот же день граната была уничтожена на подрывной площадке рядом с деревней Островля.
Одна из версий появления опасной находки, предполагаемая милицией: гранату могли привезти случайно вместе с гравием и песком во время строительства. Известно, что в доме, расположенном на данной территории, никто не проживает. Его благоустройство до конца так и не завершено. Хозяин здесь появляется очень редко. Тогда же и наводит порядок рядом с домом. Поэтому не исключено, что граната пролежала бы здесь еще дольше, если бы мужчина не решил наконец скосить на участке траву. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опасную находку, ручную гранату Ф-1, обнаружил на своем приусадебном участке житель дома по ул. Осенней в микрорайоне Молодежный в Лиде.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)