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Путин пошутил про свою работу
Президент России Владимир Путин перед встречей с зарубежными инвесторами извинился перед ними за опоздание, пошутив о работе президента
Как передает «
«В извинение в связи с задержкой могу сказать, что у меня и у моих коллег, как у нас любят шутить, нет конкретной работы, поэтому мы любим поговорить, помечтать<...> в отличие от вас — людей, на которых конкретная ответственность за конкретные дела, выражающаяся в сотнях миллионов и миллиардах долларов», — сказал Путин.
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Президент России Владимир Путин перед встречей с зарубежными инвесторами извинился перед ними за опоздание, пошутив о работе президента
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