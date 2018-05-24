Путин пошутил про свою работу

Газета.Ru », Путин пришел на встречу с инвесторами позже, чем ожидалось, из-за переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые длились больше трех часов. Как передает «», Путин пришел на встречу с инвесторами позже, чем ожидалось, из-за переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые длились больше трех часов.





«В извинение в связи с задержкой могу сказать, что у меня и у моих коллег, как у нас любят шутить, нет конкретной работы, поэтому мы любим поговорить, помечтать<...> в отличие от вас — людей, на которых конкретная ответственность за конкретные дела, выражающаяся в сотнях миллионов и миллиардах долларов», — сказал Путин.