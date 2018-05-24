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Путин пошутил про свою работу

25.05.2018 12:58 — Разное | Партизан  
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Президент России Владимир Путин перед встречей с зарубежными инвесторами извинился перед ними за опоздание, пошутив о работе президента

Как передает «Газета.Ru», Путин пришел на встречу с инвесторами позже, чем ожидалось, из-за переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые длились больше трех часов.

«В извинение в связи с задержкой могу сказать, что у меня и у моих коллег, как у нас любят шутить, нет конкретной работы, поэтому мы любим поговорить, помечтать<...> в отличие от вас — людей, на которых конкретная ответственность за конкретные дела, выражающаяся в сотнях миллионов и миллиардах долларов», — сказал Путин.

 
 
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Президент России Владимир Путин перед встречей с зарубежными инвесторами извинился перед ними за опоздание, пошутив о работе президента
 
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