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Нидерланды и Австралия обвинили Россию в катастрофе MH17
Власти Нидерландов и Австралии обвинили Россию в крушении малайзийского Boeing MH17. Об этом сообщает «
Как отмечается, несмотря на то, что Россия отрицает причастность к крушению самолета, в Нидерландах и Австралии не сомневаются в ответственности российской стороны за произошедшую катастрофу, пишет
«Исходя из
В настоящее время правительство Нидерландов намерено предпринять дальнейшие шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности.
Ранее Госдеп призвал Россию «прекратить лгать» о крушении малайзийского Boeing.
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Власти Нидерландов и Австралии обвинили Россию в крушении малайзийского Boeing MH17. Об этом сообщает «Би-би-си».
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