Газета Слонимская . Такая специальная комиссия, в частности, начала работу в Слониме. Положение о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Слонимского района было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 25 мая, пишет





Чем будет заниматься комиссия по тунеядцам





Комиссия будет формировать списки "тунеядцев", уведомлять безработных о попадании в базу данных, а также "помогать" в поиске работы, направлять их в центры занятости.





Кроме этого, комиссия будет рассматривать заявления "тунеядцев" о полном или частичном освобождении их от оплаты услуг в связи с "трудной жизненной ситуацией".





При этом чиновники обещают "всестороннее, полное и объективное рассмотрение всех материалов по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение на заседании комиссии".





Какие права имеет комиссия





Комиссия будет заниматься и «воспитательной» деятельностью — например, направлять людей, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории, а также призывать к легальной деятельности.





Что примечательно, комиссия сможет запрашивать у организаций любой формы собственности информацию о "тунеядцах" по вопросам, относящимся к ее деятельности.





Все документы будут храниться в райисполкоме в течение трех лет.





Кто входит в состав комиссии





В состав комиссии входят председатель , его заместитель, секретарь и иные члены. Как правило, в подобные комиссии включают депутатов, медиков, представителей ЖКХ, профсоюзов, «Белой Руси» и других чиновников.





Как принимаются решения





Заседания комиссии будут созываться по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.





Чтобы заседание состоялось, нужно, чтобы на нем присутствовало не менее двух третей ее членов. Решение комиссии принимается открытым голосованием и только в случае, если за него проголосовало более половины членов. При равенстве голосов решающим будет голос председателя комиссии.









Как это будет работать





После получения доступа к базе данных в течение двух рабочих дней комиссия направляет информацию в ЖКХ для определения лиц, оплачивающих услуги с возмещением затрат. Оттуда сведения о "тунеядцах" направляются в комиссию не позднее 6-го числа последнего месяца каждого квартала.





После получения сведений комиссия организует работу с "тунеядцами", в том числе рассматривает их заявления. По результатам формируется список "тунеядцев", оплачивающих услуги с полным возмещением затрат.





Сформированный список "тунеядцев" до 1-го числа второго месяца каждого квартала направляется комиссией для утверждения в райисполком. Утвержденный список не позднее 8-го числа второго месяца каждого квартала направляется в ЖКХ.





Комиссия не позднее 10-го числа второго месяца каждого квартала информирует граждан о включении их в список "тунеядцев".