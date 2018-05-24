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В Германии при столкновении четырех фур погиб белорусский дальнобойщик

25.05.2018 13:29 — Разное | Аргументы и факты  
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В Германии при столкновении четырех фур погиб белорусский дальнобойщик
news38.de

Как стало известно, водитель польской фуры ехал в направлении немецкого Ганновера и на полном ходу врезался грузовик, который стоял в пробке. От мощного удара последний выехал вперед и повредил еще две фуры.

В Германии при столкновении четырех фур погиб белорусский дальнобойщик
 

В результате ДТП погиб водитель польской фуры. По информации AutoGrodno, ею управлял мужчина из Гродно. Данная информация проверяется.

В Германии при столкновении четырех фур погиб белорусский дальнобойщик Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Минске

Травмы различной степени тяжести получили еще четыре человека. Сейчас местные правоохранители выясняют точную причину дорожно-транспортного происшествия.

Примечательно, что это не первая крупная авария на данной трассе. Дальнобойщики и другие водители неоднократно отмечали, что движение по ней осложнено многочисленными ремонтными работами. Из-за дорожных работ нередко образовываются заторы и пробки. Часть водителей не успевают вовремя реагировать на препятствия и в результате происходят крупные ДТП.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Крупная авария произошла 24 мая на автотрассе А2 возле немецкого Брауншвейга.
 
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