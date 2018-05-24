В Германии при столкновении четырех фур погиб белорусский дальнобойщик

Как стало известно, водитель польской фуры ехал в направлении немецкого Ганновера и на полном ходу врезался грузовик, который стоял в пробке. От мощного удара последний выехал вперед и повредил еще две фуры.





В результате ДТП погиб водитель польской фуры. По информации AutoGrodno, ею управлял мужчина из Гродно. Данная информация проверяется.

Травмы различной степени тяжести получили еще четыре человека. Сейчас местные правоохранители выясняют точную причину дорожно-транспортного происшествия.

Примечательно, что это не первая крупная авария на данной трассе. Дальнобойщики и другие водители неоднократно отмечали, что движение по ней осложнено многочисленными ремонтными работами. Из-за дорожных работ нередко образовываются заторы и пробки. Часть водителей не успевают вовремя реагировать на препятствия и в результате происходят крупные ДТП.