Белоруски узнали имена своих соперниц в первом круге «Ролан Гаррос»

В первом круге одиночного разряда турнира «Большого шлема» Арина Соболенко (48-е место в рейтинге ВТА) сыграет с Кики Бертенс из Нидерландов (18), Александра Саснович (52) начнет борьбу на турнире с чешкой Денизой Аллертовой (103). Виктория Азаренко (82) в стартовом раунде встретится с Катериной Синяковой (57) из Чехии. Вера Лапко выбыла из борьбы на стадии квалификации.

В случае победы Арины Соболенко и Александры Саснович над соперницами в первом круге, на следующей стадии белорусские теннисистки встретятся между собой.

В основную сетку мужского турнира открытого чемпионата Франции вышел Илья Ивашко. Таким образом, четыре представителя Беларуси сыграют в основной сетке «Роллан Гаррос» в одиночных разрядах у женщин и мужчин.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 27 мая по 10 июня.