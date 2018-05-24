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Белоруски узнали имена своих соперниц в первом круге «Ролан Гаррос»

25.05.2018 12:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Белоруски узнали имена своих соперниц в первом круге «Ролан Гаррос»
Фото из открытых источников

В первом круге одиночного разряда турнира «Большого шлема» Арина Соболенко (48-е место в рейтинге ВТА) сыграет с Кики Бертенс из Нидерландов (18), Александра Саснович (52) начнет борьбу на турнире с чешкой Денизой Аллертовой (103). Виктория Азаренко (82) в стартовом раунде встретится с Катериной Синяковой (57) из Чехии. Вера Лапко выбыла из борьбы на стадии квалификации.

Белоруски узнали имена своих соперниц в первом круге «Ролан Гаррос» Вера Лапко стала победительницей турнира во французском Сен-Годенсе

В случае победы Арины Соболенко и Александры Саснович над соперницами в первом круге, на следующей стадии белорусские теннисистки встретятся между собой.

В основную сетку мужского турнира открытого чемпионата Франции вышел Илья Ивашко. Таким образом, четыре представителя Беларуси сыграют в основной сетке «Роллан Гаррос» в одиночных разрядах у женщин и мужчин.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 27 мая по 10 июня.

 
 
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Виктория Азаренко, Арина Соболенко и Александра Саснович выступят в основной сетке одиночного женского разряда престижного теннисного турнира.
 
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