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Экс-директор БПЦ Зубарев признал вину по новому делу

25.05.2018 13:28 — Разное | БДГ  
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Бывший гендиректор Банковского процессингового центра Геннадий Зубарев признал вину по новому эпизоду взяточничества в полном объеме.

Об в пятницу этом сообщает БЕЛТА.

Ранее Зубарев уже был осужден за взятки в особо крупном размере и завладении имуществом, совершенном должностным лицом с использованием служебных полномочий. Ему присудили 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Теперь открылось новое преступление, в котором обвиняемый признал себя виновным.

Согласно показаниям, данным на предварительном обвинении, Зубарев, будучи экс-гендиректором Банковского процессингового центра, принимал взятки с 27 августа 2004 года по 26 сентября 2006-го.

Общая сумма взяток составила 120 тысяч долларов. Эти средства должны были пойти на заключение контрактов на поставку банкоматов, расходных материалов, лицензий на программное обеспечение. Но деньги были перечислены на подконтрольный Зубареву расчетный счет в банке Латвии.

 
 
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Бывший гендиректор Банковского процессингового центра Геннадий Зубарев признал вину по новому эпизоду взяточничества в полном объеме.
 
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