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Команда учащихся Краснобережского колледжа приняла участие в слете будущих агроинженеров

25.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Команда учащихся Краснобережского колледжа приняла участие в слете будущих агроинженеров

Команда учащихся Краснобережского государственного аграрного колледжа приняла участие в слёте отличников учреждений образования, входящих в ассоциацию «Агроинженер».

Данная ассоциация является некоммерческой организацией, объединяющая многие профильные средние специальные учреждения образования республики.  Слёт будущих агроинженеров традиционно проходит весной в Минске – на базе Белорусского государственного аграрного технического университета.

В состав нашей команды были включены лучшие учащиеся колледжа, обучающиеся на отделении «Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве»: Антон Ильин, Владимир Цалко, Антон Ловникович, Андрей Костючков, Сергей Колыбенко, Максим Мацаков. Вместе с ребятами в столицу ездил их преподаватель Илья Загородских.  

Для участников слёта была организована экскурсия по университету. А

затем ребята из Красного Берега приняли участие в заседании «круглого стола» по теме «Сбережём малую родину», вовремя которого прошли презентации тематических проектов учащихся.

Н. ВОРОНОВИЧ.

На снимке: во время экскурсии по БГАТУ.


 
Теги: Минск
 
 
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Команда учащихся Краснобережского государственного аграрного колледжа приняла участие в слёте отличников учреждений образования, входящих в...
 
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