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Команда учащихся Краснобережского колледжа приняла участие в слете будущих агроинженеров
25.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Команда учащихся Краснобережского государственного аграрного колледжа приняла участие в слёте отличников учреждений образования, входящих в ассоциацию «Агроинженер».
Данная ассоциация является некоммерческой организацией, объединяющая многие профильные средние специальные учреждения образования республики. Слёт будущих агроинженеров традиционно проходит весной в Минске – на базе Белорусского государственного аграрного технического университета.
В состав нашей команды были включены лучшие учащиеся колледжа, обучающиеся на отделении «Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве»: Антон Ильин, Владимир Цалко, Антон Ловникович, Андрей Костючков, Сергей Колыбенко, Максим Мацаков. Вместе с ребятами в столицу ездил их преподаватель Илья Загородских.
Для участников слёта была организована экскурсия по университету. А
затем ребята из Красного Берега приняли участие в заседании «круглого стола» по теме «Сбережём малую родину», вовремя которого прошли презентации тематических проектов учащихся.
Н. ВОРОНОВИЧ.
На снимке: во время экскурсии по БГАТУ.
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Команда учащихся Краснобережского государственного аграрного колледжа приняла участие в слёте отличников учреждений образования, входящих в...
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